Wie angekündigt: Fenix erwacht aus dem Winterschlaf

Wie schon vor einer Woche angekündigt, hat Fenix Simulations heute ihren A320 nach über 13 Monaten upgedatet. Doch nur eine Stunde nach dem Update gibt es wieder Probleme.

Fenix Simulatoins A320 Cockpit

Im August hatte Aarmir (Fenix Simulations CEO) in Form eines langen Artikels auf der Webseite des Unternehmens, mehrere Updates des A320, sowie zwei neue Add-On Flugzeuge für den Microsoft Flightsimulator angekündigt. Heute ist der erste „Block“ der Update-Reihe erschienen.

Systemfehler verhinderte release für Anfang der Woche

Zuerst war man sich nicht ganz sicher, ob man es noch schaffen würde, das V2 Block 1 Update diese Woche herauszubringen. Grund hierfür war ein „schwer identifizierbarer Systemfehler“, so schreibt Fenix Simulations in ihrem Blogbeitrag. Nach einem „immensen Aufwand über drei Tage“, habe man es geschafft, den Fehler zu finden und innerhalb kürzester Zeit zu beseitigen, hieß es weiter.

Auf Fehler folgen Fehler

Update installieren + Simulator starten + gespannt die Neurungen bestaunen = Error

So ungefähr lief es für viele Nutzer, die das Update direkt heruntergeladen haben und ausprobieren wollten. Grund dafür wäre bisher noch unbekannt: „Wir arbeiten derzeit an einigen hoch Prioritäts-Fehlern. […] Sobald wir neue Informationen haben, werden wir uns so bald wie möglich wieder melden“, schrieb Aamir auf dem Fenix Discord Server

Fehler seien schwarze Bildschirme und eine übermäßig starke CPU Auslastung der Fenix App (mehr als 35%). Dies führe zu schlechteren FPS als vor dem Update sowie stotternde Bildschirme. Falls Nutzer nach dem Update solche Erfahrungen machen, soll man beim Support Center von Fenix ein Ticket eröffnen und seinen Logs Ordner mit einreichen. Weitere Informationen kann man auf dem Discord Server von Fenix einsehen. Einige Nutzer berichteten, dass ein Neustart des PCs den Fehler behoben haben soll.

Fenix A320 in der Airbus Lackierung

Und was hat sich nun geändert?

Eine kleine Übersicht mit den wichtigsten Änderungen:

Komplett neu programmierte Displays

Angepasste Farben und Helligkeit der Displays

Neu eingestellte Größe und Positionen von Elementen auf Displays

Neu programmiertes Fly-By-Wire System

Neue Terrain-Anzeige

VATSIM TCAS Probleme weitestgehend behoben

Bearbeitete Kabine

Stellenweise neue Soundfeatures

Den vollen Changelog gibt es hier zusehen.

Bei weiteren Updates und einer offizielle Lösung der Probleme, werden wir natürlich direkt bescheid geben.