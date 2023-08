Aerosoft‘s lange Problemliste

Nachdem vor knapp 5 Wochen Mathijs Kok die Trennung von Aerosoft bekannt gegeben hatte, ist heute der zweite Artikel über den Entwicklungsstand des A330 online gegangen.

Aerosoft A330 bei der Landung

Hurra, Aerosoft News!

Ne Mist! Ist doch nicht so „Hurra“. Denn was Aerosoft uns nun gebeichtet hat, hört sich erschreckend weit weg von einem Release an. Fangen wir erstmal mit der guten Nachricht des Entwicklungs-Updates an:

Aerosoft arbeite mit „um die 20 Testern“ zusammen, die Fehler im A330 finden sollen. Wie es aussieht, sind sie sehr, sehr, sehr gut darin. Um genau zu sein, haben die Tester 285 Bugs und Verbesserungsvorschläge eingereicht. Aerosoft war so nett und hat dieses kleine Diagramm erstellt, damit sie sich ihre Arbeit, die noch zu tun ist, selber anschauen können 🙂

Spaß bei Seite: Aerosoft gibt zu, dass sie durchaus wissen, wie lange man an einem Bug sitzen kann. Sie rechnen damit, dass ungefähr jeder zehnte Bug deutlich länger als eine Woche an Zeit beanspruchen wird, um komplett behoben zu sein.

Ich glaube, man muss kein Profi-Simmer sein, um zu merken, dass ein Release dieses Jahr so gut wie ausgeschlossen ist. Trotz dieses Eingeständnisses von Aerosoft selbst, gibt es weiterhin kein offizielles Release-Datum für den A330.

Vor Diagrammen will uns Aerosoft heute nicht schonen. So sieht der derzeitige Stand der Bugbehebung aus:

Ob dies noch Spuren aus Kok’s Vergangenheit sind, ist schwer zu sagen. Wer weiß, ob der Wide-Body Airliner jemals von Aerosoft für den MSFS2020 herauskommt?

Alle nicht sachlichen Aussagen in diesem Artikel sind nicht ernst gemeint und dienen nur zu Unterhaltungszwecken!