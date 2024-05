Weitere Updates für X-Plane 12.1

Seit ca. einer Woche können wir Simmer das umfangreiche Update X-Plane 12.1 als Public Beta nutzen. Heute gab es eine weitere Betaversion.

Dieses Update enthält unter anderem einen auto brightness mode für das G1000 und viele andere Bugfixes.

Release Notes (zum Aufklappen)

G1000 Enhancements

Implemented auto brightness, which can be enabled by pressing the MENU button on the PFD. The user can select the brightness manually for the PFD/MFD screens or set it to AUTO.

Bug fixes