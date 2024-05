JetStream Designs bereitet sich mit neuem Teammitglied und Genfer Flughafenprojekt auf große Höhenflüge vor

In einer auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Erklärung gab JetStream Designs, zunächst die Aufnahme von Marcus Nyberg in ihr Entwicklerteam bekannt. Nyberg, ein hoch angesehenes Mitglied der Flugsimulator-Community, ist vor allem für seine Arbeit an skandinavischen Flughäfen wie Stockholm-Arlanda und Göteborg für ORBX bekannt. Nybergs umfassende Erfahrung und sein Auge für Details werden die ohnehin schon beeindruckende Expertise des JetStream-Teams weiter stärken. Es ist erwähnenswert, dass Nyberg seine Indie-Entwicklungen mit ORBX parallel fortsetzen wird.

Die zweite große Enthüllung von JetStream Designs war die Ankündigung ihres nächsten Projekts: der Flughafen Genf (LSGG) für den Microsoft Flight Simulator. Der Flughafen Genf, eingebettet in die atemberaubende Landschaft der Schweizer Alpen, ist ein beliebtes Ziel unter Flugsimulator-Enthusiasten. Das Team von JetStream Designs, angeführt von Thomas und dem neu hinzugekommenen Marcus Nyberg, arbeitet bereits fleißig an der Umsetzung des Flughafens mit größter Liebe zum Detail. Den veröffentlichten Screenshots zufolge befindet sich das Projekt bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und die Veröffentlichung scheint nicht mehr in allzu weiter Ferne zu liegen.

JetStream Designs kündigte außerdem seine Teilnahme an der diesjährigen FSExpo an, wenn auch ohne eigenen Stand. Diejenigen, die das Event besuchen, werden ermutigt, das Team zu begrüßen und sich über die kommenden Projekte zu informieren.

Mit der Aufnahme von Marcus Nyberg und dem vielversprechenden Genfer Flughafenprojekt am Horizont sieht die Zukunft für JetStream Designs rosig aus. Die Flugsimulator-Community darf gespannt auf weitere Neuigkeiten und Veröffentlichungen von diesem talentierten Entwicklerteam warten.

Zu Genf gibt es auch eine Menge Vorschaubilder: