Neuigkeiten von Aerosoft (auch zur Frankfurt Szenerie und A330!)

Es ist uns allen wohlbekannt, das am Paderborn-Lippstadt Airport ansässige Unternehmen Aerosoft. Schon seit langem warten wir auf einen Airbus A330 und auch auf eine Frankfurt Szenerie von ihnen. Nun gab es in einem kurzen Youtube-Video weitere Neuigkeiten rund um Aerosoft und ihre Produkte.

Primär wird der neue Community und Content Manager Rafi thematisiert. Darüber hinaus gibt es weitere Previews von der Frankfurt Szenerie, welche schon in den letzten Zügen sei. Zu sehen ist unter anderem das neue Terminal 3, sowie die Feuerwehr/Rettungswachen und weitere Gebäude

Beim A330 können wir einen Blick auf die verschiedenen Triebweksvarianten werfen.

Desweiteren wurde ein Twitch Account erstellt, auf dem in Zukunft Development Previews stattfinden sollen.

Meine persönliche Meinung: Meiner Meinung nach, war die Kommunikation von Aerosoft in der Vergangenheit teilweise undeutlich und unübersichtlich. Zum Glück gehen sie nun in die richtige Richtung, denn mehr Klarheit und Transparenz gegenüber der Community finde ich sehr wichtig. Ich freue mich auf alles weitere was kommt und frage euch, wie ihr dieses Thema seht?