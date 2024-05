Miltech Simulations CH47D: Update mit Fokus auf Autopilot und Soundverbesserungen

Mit dem kommenden Sim Update 15 (SU15) in greifbarer Nähe gibt es Neuigkeiten zu den versprochenen Verbesserungen für den CH47D von Miltech Simulations.

In den letzten zwei Monaten konzentrierte sich die Entwicklung auf ein vollständig natives Flugmodell für den Helikopter. Die Ergebnisse sind vielversprechend, aber noch nicht perfekt. Einerseits ermöglicht das Update die individuelle Steuerung der Triebwerke und Rotoren, wodurch Drehmomentwerte und ECL-Effekte präziser angepasst werden können. Andererseits erreicht die Flugdynamik einer nativen Tandemrotor-Implementierung noch nicht die gewünschte Genauigkeit und Qualität. Tatsächlich führte jeder Versuch, ein natives Tandem-Flugmodell für die CH47 zu erstellen, zu einem schlechteren Ergebnis im Vergleich zum derzeit verwendeten benutzerdefinierten Flugmodell.

Da die CH47 für ihr aktuelles Flugmodell gelobt wird, wird Miltech Simulations erst dann vollständig auf ein neues Modell umsteigen, wenn absolute Gewissheit besteht, dass es das bestehende übertrifft. Das Update V1.1.0, mit voraussichtlicher Veröffentlichung am 31. Mai, wird daher keine Änderungen an den Flugeigenschaften des Helikopters beinhalten, sondern sich auf die zugrunde liegenden Systeme konzentrieren, um einen solchen Übergang in Zukunft zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Neuerungen in Version 1.1.0 gehören:

Partielle Implementierung des neuen SU15 Flugmodells/ Triebwerkseigenschaften:

ECLs nutzen jetzt BEEP TRIM, um die Drehzahl der Triebwerke in der GRD-Position gemäß der Dokumentation des realen Flugzeugs zu begrenzen.

Die TRQ-Anzeige verhält sich jetzt näher an den erwarteten Drehmomentwerten.

Die Anzeigen für Triebwerksdrehzahl und Drehmoment auf den Cockpitinstrumenten wurden überarbeitet und für eine bessere Genauigkeit angepasst.

Diverse Änderungen am Kraftstoff-Crossfeed-System, jetzt kann das Flugzeug mit einer einzigen eingeschalteten Pumpe gestartet werden.

Vollständige Implementierung des experimentellen Helikopter-AFCS (Autopilot-System):

Drei-Freiheitsgrade-System zur Steuerung der vertikalen, Gier- und Rollachse.

Der HDG-Auswahlmodus ist aktiviert und folgt und hält den auf dem HSI gewählten Kurs. Abhängig von der Geschwindigkeit wird entweder nur die Gierung oder eine Kombination aus Gierung und Roll verwendet.

Der BARO Alt Hold hält eine konstante barometrische Höhe durch kontinuierliche Anpassung des Kollektivs.

Der RAD Alt Hold hält eine konstante Funkhöhe durch kontinuierliche Anpassung des Kollektivs und greift nur ein, wenn sich das Flugzeug unterhalb von 1500 Fuß über Grund befindet.

Soundverbesserungen:

Sound-Trigger an Motoränderungen angepasst.

Neuer Rotorwash-Effekt (Windgeräusche, wenn das Flugzeug in Bodennähe fliegt oder steht).

Angepasste Start-/Abschaltblenden und verbesserte Positionierung.

Ersatz oder Verbesserungen der gesamten Geräusche in der Nähe.

Klingen-/Getriebeheulgeräusche vorne/hinten Zoneneinteilung erstellt.

Unterstützung für die Einstellung der Lautstärke von Rotorblatt- und Getriebeheulen über EFB.

Navigationssysteme:

CH47D unterstützt jetzt vollständig komplexe GPS-Systeme (GTN750). Über EFB umschaltbar.

Weitere verschiedene Korrekturen:

Abschließende Korrekturen und Bearbeitungen der Checklisten.

Das rechte Landescheinwerfer (Suchscheinwerfer auf der Pilotenseite) scheint im Vergleich zur Copilotenseite sehr schwach zu sein – Fehler behoben.

Optionale dynamische Cockpitvibrationen, die mit der Flugzeuggeschwindigkeit zunehmen und bei Geschwindigkeiten über 130 Knoten auftreten.

Die Deckkraft des Glases wurde angepasst, um die Sichtbarkeit bei Dunkelheit zu verbessern.

Bearbeitung der Flugzeug-CFG für ATC-Rufzeichen.

Anpassungen der Rotorblattdroop in C&D.

Beginnend mit C&D erlischt die HYD2-Leuchte nicht – Fehler behoben.

Das Update V1.1.0 für die Miltech Simulations CH47D verspricht eine Reihe interessanter Neuerungen, insbesondere im Bereich Autopilot und Sound. Mit dem Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung des Flugmodells unterstreicht Miltech Simulations sein Engagement für Qualität und Realismus.