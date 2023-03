We Love VFR wird global! Region 3 ist jetzt für MSFS verfügbar

PuffinFlight, der Entwickler eines der besten Add-ons für den Microsoft Flight Simulator, der We Love VFR-Serie, hat soeben die dritte Region dieses Projekts veröffentlicht und damit die weltweite Abdeckung mit Tausenden von neuen VFR-freundlichen Strukturen vervollständigt. Nach einigen Wochen in der Beta-Phase ist die Version nun über flightsim.to und flightsim.com frei verfügbar.

We Love VFR ist wahrscheinlich das einfachste und wichtigste Update, das Sie für Ihre VFR-Flüge im Microsoft Flight Simulator durchführen können. Diese Mod zielt darauf ab, die Welt des MSFS mit tausenden von realistischen Objekten wie Antennen, Funktürmen, Windturbinen, Schornsteine, Kränen und vielem mehr zu verbessern! Diese Objekte werten nicht nur die Landschaft in MSFS auf, sondern liefern auch äußerst wertvolle Hinweise beim Fliegen nach Sichtflugregeln. Sie machen die Verwendung von VFR-Karten im Simulator zu einem echten Vergnügen!

We Love VFR ist bereits seit einiger Zeit für diejenigen verfügbar, die in Europa und Afrika (Region 1) und Amerika (Region 2) fliegen. Mit Region 3 wird die weltweite Abdeckung des Mods vervollständigt und die Verfügbarkeit aller VFR-freundlichen Strukturen auf Asien und Ozeanien ausgeweitet. Es ist eine riesige Region, die Länder wie Japan, Australien oder Neuseeland, neben vielen anderen, umfasst.

We Love VFR basiert auf OpenStreetMap-Daten, d. h. sie spiegeln den Zustand einer bestimmten Region in dem Dienst wider. Zwar gibt es manchmal einige ungenaue Platzierungen oder Abwesenheiten, aber im Großen und Ganzen bietet dieser Datensatz eine umfassende Liste vieler der bedeutendsten Bauwerke der Welt. Der Entwickler ergänzte diese Daten mit benutzerdefinierten Objekten für jedes Bauwerk und einer Reihe von Effekten und Animationen. So kann man zum Beispiel oft sehen, wie Schornsteine in Industriekomplexen Rauch oder Feuer ausstoßen, während sich Windräder je nach Windgeschwindigkeit und -richtung drehen.

We Love VFR Region 3 ist jetzt für MSFS verfügbar. Hier erfahren Sie, was Sie beim Fliegen in dieser Region in MSFS alles erleben können:

~ 150 000 Objekte

150 000 Objekte Abdeckung von Asien, dem Nahen Osten, Australien und einem Teil von Ozeanien

In dieser Version sind Mobilfunk-, Fernseh- und Radioantennen, Schornsteine, Fackeln, Kühltürme, Radarkuppeln, Baukräne, Satelliten- und Radioteleskopschüssel, Groß- und Berggipfelkreuze sowie Gers (Jurten)

Visuelle Effekte. Rauchende Schornsteine und Kühltürme und Feuer aus Fackelschornsteinen. Und ja, sie reagieren auf Wind und sogar auf die Temperatur.

Puffin AI* – korrekte Platzierung und Aussehen von Objekten**

– korrekte Platzierung und Aussehen von Objekten** Incorporated data from various sources

Über 100 individuelle Modelle

PC-freundlich mit niedrigeren Spezifikationen

Mehr geplant

We Love VFR ist ein unverzichtbares Addon für alle, die gerne niedrig und langsam über malerische Landschaften fliegen. Es ist mit Sicherheit eine der besten Mods für MSFS, ob kostenpflichtig oder kostenlos, und fügt der ohnehin schon atemberaubenden Welt des Microsoft Flight Simulators eine Menge an Immersion und Realismus hinzu!

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM