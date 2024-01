VTCS Mae Sariang: historischer und kostenloser Flughafen in Thailand

Der Entwickler SiamFlight hat eine neue Szenerie für den Flugsimulator Microsoft Flight Simulator (MSFS) veröffentlicht. Die Szenerie rekonstruiert den kleinen Flughafen Mae Sariang im Norden Thailands.

Der Flughafen VTCS Mae Sariang war jahrzehntelang der wichtigste Verkehrsflughafen der Region. Berühmt wurde er durch den Film “Air America” aus dem Jahr 1990, in dem er als Schauplatz diente. Noch heute steht dort der alte Kontrollturm im klassischen Stil, der nun auch virtuell nachgebaut wurde.

Die Szenerie von SiamFlight umfasst detaillierte 3D-Modelle des Towers und der asphaltierten Start- und Landebahn mit den Maßen 732 x 15 Meter. Außerdem wurden Rollwege und Vorfelder modelliert. Die Umgebung des kleinen Regionalflughafens mit seiner schönen Lage am Fluss ist mit stimmigen Texturen nachgestaltet.

Laut Entwickler erfüllt die kostenlose Szenerie bereits jetzt hohe Qualitätsstandards. Sie soll Flugsimulations-Fans die Möglichkeit geben, einen interessanten, aber wenig bekannten Flughafen Thailands aus der Luft zu erkunden. Insbesondere Freunde historischer Flugzeug- und Flughafenarchitektur dürften an der Detailgenauigkeit ihrer Nachbildung des alten Towers Gefallen finden.

Die Szenerien von SiamFlight konzentrieren sich auf die detailgetreue Umsetzung kleinerer Regionalflughäfen und Landeplätze in Thailand. Durch den hohen Detailgrad und die authentische Wiedergabe der jeweiligen Region bieten sie Piloten neue und interessante Ziele im asiatischen Raum. SiamFlight plant, die Liste kontinuierlich um weitere thailändische Flugplätze zu erweitern. Die Mae Sariang Szenerie ist kostenlos im simMarket herunterladbar und ergänzt dort das Angebot an virtuellen Reisezielen in der Region.