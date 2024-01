Rezension von Paulo Ricardo – Santos Dumont Airport and Rio De Janeiro City Landmarks MSFS

Von: Rick Desjardins, im Original erschienen bei simFlight.com.

Einführung

Diese Szenerie enthält sowohl eine Nachbildung des Santos Dumont Flughafens als auch eine übergreifende Verbesserung der Stadt Rio de Janeiro und der Umgebung, einschließlich vieler prominenter Wahrzeichen.

Der Santos Dumont Flughafen, ICAO: SBRJ, ist der zweite von zwei größeren Flughäfen, die Rio de Janeiro in Brasilien bedienen. Der Flughafen ist nach dem brasilianischen Luftfahrt-Pionier Alberto Santos Dumont benannt. Die Geschichte des Flughafens, ursprünglich als Calabouço Flughafen bekannt, lässt sich bis in die frühen 1930er Jahre zurückverfolgen. Seitdem hat er zahlreiche Pistenverlängerungen sowie Renovierungen, Erweiterungen und Verbesserungen der Passagierterminals erfahren. Er hat auch seine Ausrichtung zwischen reinen Inlandsflügen und der heutigen Kombination aus Inlands- und internationalen Flügen gewechselt, allerdings mit einer auferlegten Begrenzung der Passagierzahlen auf 6,5 Millionen pro Jahr.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal des Flughafens ist das Fehlen von ILS-Anflügen aufgrund der direkten Ausrichtung der Pisten 02L/20R mit dem Sugarloaf Berg. Die Pisten sind mit PAPI-Beleuchtung ausgestattet, um Anflüge zu erleichtern. Der Flughafen verfügt über zwei Pisten; 02L/20R mit 4134 Fuß (1,26 km) und 02R/20L mit 4341 Fuß (1,32 km).

Neben dem Flughafen enthält diese Szenerie-Erweiterung viele visuelle Verbesserungen für die Stadt Rio de Janeiro und die Umgebung.

Installation und Konfiguration

Die Installation war einfach und erforderte E-Mail und Registrierungsschlüssel zur Fertigstellung. Man kann selbst den Installationsordner auswählen, was praktisch ist, wenn Addons außerhalb des Standard-MSFS-Community-Ordners platziert werden.

Bodentexturen am Flughafen

Die Bodentexturen auf dem Vorfeld und an der Seite der Pisten waren sehr gut. Sie waren detailliert und sahen sehr realistisch aus. Die harten Oberflächen wiesen scharfe Markierungen und den erforderlichen Grad an Schmutz und Verwitterung auf. Die Pisten in SBRJ wurden im Laufe der Zeit verlängert, um größere Flugzeuge aufnehmen zu können. Dieser Land- und Felsenaufschüttungen wurden überzeugend modelliert und sehen auch bei genauer Betrachtung sehr realistisch aus.

Realistische harte Oberflächenbereiche

Ende der Landebahn

Wo die Entwickler meiner Meinung nach etwas zu kurz gekommen sind, war auf der Stadtseite des Flughafens. Die Texturen waren weniger detailliert und nicht so scharf wie andernorts auf dem Flughafengelände. Allerdings, wenn man dieses Gebiet nicht am Boden erkundete, würde man diesen Unterschied vermutlich nie bemerken. Bei Überflügen oder auf An- und Abflugmustern war es nie ein Problem.

Ankunftsseite des Terminals

Flughafengebäude

Das wichtigste Bauwerk des Flughafens, auf das mein Auge fiel, war das Passagierterminal. Was mir an dem Terminal auffiel, war der markante Abflugbereich. Es handelt sich um eine lange, glasumzäunte zylindrische Struktur, die die Breite des Terminals überspannt. Der Entwickler hat dieses interessante Merkmal sowohl im Inneren als auch außen akkurat nachgebildet, einschließlich der transparenten Verglasung der Wände und des Dachs.

Terminal des Flughafens Santos Dumont

Hauptterminal und Vorfeld 1A

Blick auf den Jetway vom Abflugraum

Das Hauptterminal wird von einer großen Halle auf der einen Seite und einer Reihe kleinerer Gebäude auf der anderen Seite flankiert. In diesem Cluster befinden sich der Kontrollturm, die Feuerwache, mehrere Hallen und ein kleiner Militärbereich. Sie sind größtenteils unspektakulär, wurden aber mit hochwertigen, detaillierten Texturen nachgebildet, die Unterschiede in den Baumaterialien und eine angemessene Verwitterung zeigen, und durch zusätzliche 3D-Merkmale mit realistischem Aussehen versehen. Sie alle enthalten detaillierte Dachstrukturen und mehrere Hallen weisen offene Tore mit detaillierten Inneneinrichtungen auf und wurden auch mit statischen Flugzeugen und anderen für die jeweiligen Hallen typischen Objekten bestückt.

Kontrollturm

Vorfeld 1B und sonstige Gebäude

Kraftstoffdepot

Zusätzliche Details und Verwitterung

Hangarinnenraum

Flughafenobjekte

Über den Flughafen verstreut befanden sich alle erforderlichen Objekte für den normalen Flughafenbetrieb. Diese waren, wie ich es von einer hochwertigen Szenerie erwarte, von guter Qualität und detailliert. Ich konnte keine Bereiche finden, die fehlten. Zusätzlich zu den üblichen Objekten gibt es einige weitere, die nur bei genauerer Betrachtung sichtbar werden, wie beispielsweise pollermontierte Mülleimer und Sicherheitskameras – vielleicht trivial, aber sie fügen die kleinen Details hinzu, die die hohe Qualität der Szenerie unterstreichen.

Statische Flugzeuge in der Nähe des Hangars geparkt

Sortiment an Fahrzeugen

Unordnung auf dem Vorfeld und Details zur Fluggastbrücke

Sehenswürdigkeiten in Rio de Janeiro

Ein echtes Highlight für mich mit diesem Produkt war die zahlreichen visuellen Verbesserungen für das Stadtgebiet von Rio de Janeiro. Dies ist ein landschaftlich reizvolles Gebiet mit interessanten Sehenswürdigkeiten und Merkmalen, und sie haben einen großartigen Job gemacht, diese zu reproduzieren. Die Möglichkeit, rundherum zu fliegen und viele der natürlichen und vom Menschen geschaffenen Sehenswürdigkeiten zu erleben, für die die Stadt berühmt ist, war definitiv ein Höhepunkt. Auch wurden allgemeine Korrekturen und Verbesserungen an nahegelegenen Küsten- und Uferlinien vorgenommen. Ebenfalls korrigiert wurden Unstimmigkeiten in der Geländehöhe. Im Default-MSFS scheint die Innenstadt einige der Bauwerke zu “verschlingen”, dies wurde mit dieser Szenerie bereinigt.

MSFS-Standard: Innenstadt von Rio de Janeiro

Paulo Ricardo scenery Rio de Janeiro downtown

Neben dem Christusstatue, die sich auch schon in MSFS befand, gibt es ohne diese Szenerie keinen Vergleich in Bezug auf Anzahl und Qualität der hinzugefügten Wahrzeichen. Um einige der prominentesten zu nennen: Christusstatue, Sugarloaf Berg und seine Seilbahn, Museum der Zukunft, Metropolitan Dom, Rio Star und die Präsident Costa e Silva Brücke und die brasilianische Marineakademie. Dies ist nur eine Teilaufzählung der vielen inkludierten Sehenswürdigkeiten, die der Flugsimulations-Pilot nun erkunden und genießen kann. Die Gewässer in der Region sind sehr belebt und um dies darzustellen, wurden verschiedene Arten von Schiffen und Booten sowohl kommerzieller als auch militärischer Art hinzugefügt, etwas, das im Default von MSFS für dieses Gebiet völlig fehlte.

Region Rio de Janeiro

Kurz vor dem Finale auf Landebahn 20L

Zuckerhut

Museum von Morgen

Christus der Erlöser

Brücke Präsident Costa e Silva

Marineschule

Animationen

Die Animationen waren recht begrenzt. Am Flughafen bewegten sich die Fluggastbrücken und in der Umgebung die Seilbahnen, die zum Gipfel des Zuckerhuts führen.

Die Zuckerhut Kabelbahn

Nacht

Ich war im Allgemeinen zufrieden mit der Nachtaussicht der Szenerie. Sie erfüllten alle Erwartungen in Bezug auf scharfe, klare Bodenbeleuchtung am Flughafen. Auch die Beleuchtung auf dem Vorfeld war sehr gut mit realistischer Intensität und Abdeckung.

Typische Stadtbeleuchtung war gut mit Abstufungen sowohl für Gebäudeinnereien als auch Straßenbeleuchtung. Einige der bekannteren Wahrzeichen waren ebenfalls beleuchtet.

Flughafen bei Nacht

Nachtskyline

Rio Star bei Nacht

Abschließende Gedanken

Ich war mit der Qualität und dem Wert der Landschaft sehr zufrieden. Sie erhalten so viel mehr als nur einen detaillierten Flughafen, so kann man auch das wunderschöne Stadtbild und die Landschaft der Region Rio de Janeiro genießen.