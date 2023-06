VFR Tipp: Isles of SCILLY MSFS sind wunderschön!

Ein Produkt das in den Tagen seit Erscheinen etwas untergegangen ist diese THE ISLES OF SCILLY Szenerie von RealVFR.

Die Scilly-Inseln sind eine Inselgruppe im Atlantik, etwa 45 Kilometer von der Südwestspitze Englands entfernt. Die Inselgruppe besteht aus mehr als 140 Inseln, von denen nur fünf bewohnt sind: St. Mary’s, Tresco, St. Martin’s, Bryher und St. Agnes. Die Inseln sind bekannt für ihre luxuriösen Strände und Sehenswürdigkeiten wie Bant’s Carn, Halangy Down Ancient Village, Porth Hellick Down Burial Chamber, Innisidgen Lower and Upper Burial Chambers, The Old Blockhouse, King Charles’s Castle, Harry’s Walls, Garrison Tower und Cromwell’s Castle. Die Wirtschaft der Inseln basiert auf Tourismus und kommerzieller Blumen- und Gemüsezucht. Die Scilly-Inseln bieten auch die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen und bieten damit eine einzigartige Gelegenheit und einen einzigartigen Lebensstil für diejenigen, die eine Veränderung vom britischen Festland suchen oder ein Ferienhaus auf den Inseln kaufen möchten. Es gibt auch flache Felsformationen und Sandbänke, die es den Menschen gelegentlich ermöglichen, zwischen den Inseln zu wandern.

Die Inseln verfügen über einen Flughafen/Heliport auf St. Mary’s, von dem aus Minibusse/Taxis bereitstehen, um die Besucher zu ihrer Unterkunft auf der Insel oder zum Hafen zu bringen1. Flüge zu den Scilly-Inseln werden von The Isles of Scilly Skybus betrieben, mit regelmäßigen Flügen vom Festland in Newquay, Land’s End (St Just) und Exeter. Es gibt auch Helipads auf den Inseln, die von der British International Helicopters betrieben werden.

Die Szenerie verfügt über:

Präziser Flughafen und gekrümmte Landebahnen in St. Marys

Tresco Hubschrauberlandeplatz

3 landbare Leuchttürme

Hunderte von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten

Boote schaukeln an ihren Vertäuungen im Wind

Funktionierende See- und Luftfahrtlichter, Baken und Leuchttürme

Das alles kann man jetzt selber im MSFs erleben mit dieser Szenerie für €14.28.