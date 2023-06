EU Ziel: BILBAO LEBB MSFS

Aus Mittel-Europa kommt kaum schneller nach Spanien, den das Baskenland liegt im bergigen Nordosten gleich hinter den Pyrenäen. BEAUTIFUL MODEL OF THE WORLD hat den Flughafen der Baskenland Hauptstadt richtig schön aufleben lassen in ihrer neuen Bilbao Airport (IATA: BIO, ICAO: LEBB) Szenerie. Freunde des Nachtlebens sowie von Terminal Inneneinrichtungen werden zufriedengestellt.

BMW haben ja ein umfangreiches Portfolio an kleineren intenationalen Flughäfen in der EU, wie z.B. Vigo, Venedig, Burgos (ganz in der Nähe von Bilbao), Perpignan und viele weitere.

Zu haben ist Bilbao für wenige 11.78€ Euro mit dem bequemen simInstaller.