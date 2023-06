EU Ziel: Faro LPFR im Süden Portugal’s

Weiter nach Südosten geht es in Europa per Jetliner nicht… In die Holiday Destination Faro (ICAO: LPFR IATA: FAO) lädt euch jetzt der Entwickler RDPresets ein, schaut euch den Trailer von Aviationlads an:

“Wir haben eine sehr detaillierte Version des internationalen Flughafens Faro und seiner Umgebung mit den neuesten Technologien für die 3D-Modellierung und die Entwicklung von Landschaften erstellt. Wir haben uns auf eine großartige Leistung zusammen mit einem sehr hohen Detailgrad konzentriert, einschließlich eines Innenraums und einer benutzerdefinierten Boden- und Gebäudemodellierung, die den gesamten Flughafen einschließlich der Landseite abdeckt.

Realistische Nachbildung des Flughafens LPFR – Faro

Vollständig angepasste Modellierung und Texturierung mit PBR-Texturen für den gesamten Flughafen.

Vollständig angepasste 3D-Innenausstattung einschließlich 3D-Passagiere

Mehr als 1000+ Clutter-Objekte auf dem Vorfeld und den umliegenden Flächen

Realistisches und funktionierendes VDGS

Benutzerdefinierte Bodentexturen, die die Asphaltunterschiede realitätsgetreu nachbilden.

Leistungsoptimierungen.

Akkurate Nachtbeleuchtung.

Benutzerdefinierte Rollwegbeschilderung.

Bodenverkehr.

Und vieles mehr.

Verfügbar für MSFS 2020!

Ab 2023 sind Ryanair und EasyJet die größten Fluggesellschaften, die die B737- und A32X-Familie einsetzen. Darüber hinaus wird der Flughafen ganzjährig von vielen anderen nationalen und Charterfluggesellschaften angeflogen!”

Ist bei SIMMARKET für ca 21 Euro anzuschauen.

Alternativ gibt es auch eine Faro Szenerie von Tropicalsim, gleicher Preis.