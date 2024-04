Just Flight veröffentlicht hochdetaillierte PA-38 Tomahawk für den MSFS

Das renommierte Entwicklerstudio Just Flight hat ihre mit Spannung erwartete Umsetzung der Piper PA-38-112 Tomahawk für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) herausgebracht. Nach dem großen Erfolg ihrer Arrow- und Warrior-Modelle bringt Just Flight nun ein weiteres beliebtes Trainingsflugzeug von Piper in den MSFS.

Die PA-38 Tomahawk basiert auf umfangreichen Recherchen am realen Flugzeug, um eine möglichst authentische Nachbildung zu gewährleisten. Sie besticht durch ein außergewöhnlich detailliertes 3D-Modell mit hochauflösenden PBR-Texturen und zahlreichen Animationen. Auch im Cockpit wurde jedes noch so kleine Detail akkurat umgesetzt.

Ein besonderes Highlight ist der umfangreiche Systemsimulations-Tiefgang, der unter anderem ein voll funktionsfähiges Treibstoff- und Elektriksystem bietet. Auch die anspruchsvollen Strömungsabriss- und Trudeleigenschaften der Tomahawk wurden realistisch nachgebildet. Abgerundet wird die Simulation durch ein immersives Soundset, aufgenommen am Original-Flugzeug.

Mit einer Auswahl von 15 Bemalungen aus aller Welt, darunter mehrere europäische Registrierungen, ausführlichen Anleitungen und Support für viele MSFS-Funktionen wie interaktive Checklisten bietet Just Flight’s PA-38 ein rundherum gelungenes Paket.

Ab sofort ist die detailverliebte Tomahawk von Just Flight für knapp 36€ im simMarket erhältlich und dürfte damit insbesondere für Flugschüler und Buschpiloten im heimischen Simulator ein Pflichtkauf sein.