Kleine VFR Perlen von Creative Mesh

Creative Mesh präsentieren heute ihre fünfte Szenerie für den MSFS, U70 CASCADE AIRPORT. All diese Szenarien befinden sich im Bundesstaat Idaho in den USA und ergeben ein wunderbare Netz für ordentliche Tagesausflüge mit einen GA Flieger.

“Der Cascade Airport ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Abenteuer im Hinterland von Idaho. Machen Sie Ihr Flugzeug bereit, füllen Sie die Tanks auf und starten Sie von der letzten asphaltierten Landebahn, die Sie in naher Zukunft sehen werden. U70 Cascade liegt direkt westlich der besten Flugplätze, die das Hinterland von Idaho zu bieten hat, direkt an der Südspitze des Lake Cascade. Viele Abenteuer, deren Geschichten bis heute erzählt werden, nahmen hier ihren Lauf. Starten Sie von hier aus Ihre Reise in die fantastische Bergwelt Idahos und erkunden Sie epische Orte wie den berühmten Johnson Creek (3U2) oder Big Creek (U60) und meistern Sie aufregende Anflüge auf Thomas Creek (2U8) oder Mahoney Creek (0U3).

Merkmale:

Detaillierte Assets mit PBR-Texturen und LOD

Hochdetaillierte Landschaft

Angepasste Umgebung um den Flugplatz

Animierte Hangars zum Öffnen und Schließen (per Yoke-Klickspot)

Animierte Windsäcke, die teilweise beleuchtet sind (entsprechend dem realen Vorbild)

Angepasste Landebahnbeleuchtungen

Animierte Personen rund um die Landebahn”

Von JayDee gibt es ein schönes Anschauvideo dazu:

SIMMARKET hält das Kleinöd für dich bereit für €12.99.