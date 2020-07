TrueGrit: Neue Bilder, neue Waffe

Die Jungs hinter TrueGrit Vritual Technologies haben jetzt neue Vorschaubilder ihres heiß erwarteten (siehe DCS-Foren und reddit) Eurofighter veröffentlicht. Darin zu sehen: Die Umsetzung der IRIS-T Luft-Luft-Rakete. Damit bringen die Entwickler nicht nur einen neues Flugzeug-Modul in den DCS, sondern auch ein neues Waffensystem – passend zum europäischen Kampfflugzeug. Die IRIS-T ist eine Infrarot-Rakete, die in der Theorie auch auf Ziele, die sich hinter dem Trägerflugzeug befinden, gefeuert werden kann. Mehr Infos und Screenshots findet ihr auf TrueGrits Social Media-Kanälen. TrueGrit hatte im März die Entwicklung des Typhoons angekündigt. Lest hier das Interview mit Gero von TrueGrit auf simflight.de