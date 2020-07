Eine Szenerie, die sich ständig ändert: Riverside Municipal (KRAL)

Diese Szenerie hat es in sich! Nach “zweieinhalb Jahren Arbeit” hat Peter Suranyi von RisingDawn die Umsetzung des Riverside Municipal Airpots (KRAL) für X-Plane releast. Doch wer jetzt eine normale, detailgetreue Umsetzung der Szenerie erwartet, obacht: Diese Szenerie ändert ihr Aussehen nach der Tageszeit und dem Kalender: Airshows, kleine Animationen, Gewusel am Tag, Ruhe in der Nacht – das alles bietet die Szenerie. Und damit nicht genug: Auch wichtige Landmarks in Los Angeles und Umgebung bringt die Szenerie in X-Plane. Die Idee: Die Szenerie soll Abwechslung ermöglichen. Ein Kalender mit über 100 Aktiväten soll virtuellen Piloten und Pilotinnen somit die Möglichkeit offerieren, immer wieder etwas Neues zu entdecken. So kann man zum Beispiel den Raketenstart der Space X-Rakete aus der Luft beobachten, oder die Menschenmassen auf dem Vorfeld bei der Riverside Airshow. Einzige Vorrausetzung: Die installierte Freeware des RDS Livery Pack.

Dieser Airport lebt! Für 25 Dollar im X-Plane.org-Store kann das jetzt herausgefunden werden.

Hier gibt es noch mehr Screenshots der Szenerie, hier das detaillierte Handbuch mit allen Features und einem Grußwort des Schöpfers.