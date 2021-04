SSG aktualisiert E-Jets auf Version 1.6

Die Supercritical Simulations Group (SSG) hat ihre Embraer E-Jets Familie auf den neuesten Stand gebracht. Das Update mit der Versionsnummer 1.6 verbessert laut Entwickler deutlich die Performance, bringt Änderungen am Flugverhalten und diverse Verbesserungen mit sich. Besonders unter Metal/Vulcan sollen die FPS um ein Vielfaches besser sein. OpenGL werde aber weiter unterstützt.

Hier die Änderungen im Einzelnen:

– Newer SASL3 plugin now implemented

– Improved FPS with Metal/Vulkan enabled

– Improved MCP manipulators

– Improved VR configuration

– New Terrain Map

– Removed incompatible features like loading FMS Plan and pushback truck object.

– Fixed engine TO flex temperature

– Fixed crash issue with ND range selection

Um auf die neue Version zu aktualisieren müssen Besitzer der Addons (E-195, E-170 und Kombipack aus beiden) komplett neu installieren. SSG weist darauf hin, dass das Update nicht über den Skunkcrafts-Updater eingespielt werden kann.

Wer bisher noch keinen E-Jet in seiner Sammlung hat, kann jetzt zuschlagen – aktuell hat SSG die Flugzeuge stark rabattiert im X-Plane.org-Store im Angebot.