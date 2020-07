Simulator mit Martkplatz

Gestern gab es bereits mehrere Addon-Hersteller, die zum Vertrieb und der Entwicklung neuer Addons für den Microsoft Flight Simulator Stellung bezogen. Der neue Eintrag in den wöchentlichen Development-Updates von Asobo Studios richtet sich auch an diese Zielgruppe: Mit einem Marketplace im Microsoft Flight Simulator planen die Entwickler einen In-Game-Kanal, über den Drittanbieter ihre Addons für den neuen Sim verkaufen können. Dazu sei es laut Asobo Studios für Käufer und Benutzer erst gar nicht nötig, den Flight Simulator zu verlassen. Doch wie kommen Addon-Hersteller in das “Marketplace Partner Program” ? Dafür reiche eine Bewerbung beim Marketplace-Team:

If you are interested in participating in our in-sim Marketplace, you are welcome to apply. Our Marketplace team will review your application and let you know whether it is approved. We will try to approve as many partners as possible, but we expect our capacity to be limited, at least initially.