Flightfactor A350 erhält Update

Die Airbus A350 Simulation von Flightfactor hat ein Update bekommen. Das haben die Entwickler jetzt auf Facebook angekündigt. Das Update kann über den Updater im Aircraft-Ordner des Addons eingespielt werden. Version 1.6.8 des A350 verspricht folgende Verbesserungen und Fixes:

– Added SID/STAR support

– Added Wind and other pages to MCDU

– Added alternative flight plan

– Fully new cockpit textures

– Input improvements (Thrustmaster support)

– Fix ground service objects drawing in X-Plane 11.50 (Vulkan)

– new spill lights

– added particles

– fixed fuel consuption

– added 8.33 radio

– fixed flap level issue

– fixed the fuel temperature

– added pause on TOD

– change the empty weight in the OIS

– fixed the flight time clock behaviour