Microsoft Flight Simulator – Entwickler legen sich fest

Der am 18. August erscheinende Microsoft Flight Simulator, ist das vorherrschende Thema aktuell in der Community. Selbstverständlich geht dies auch an den Entwicklern nicht vorbei. Nach UK2000 (wir berichteten), legten nun weitere Developer Grundsteine für ihre zukünftige Ausrichtung.

Angefangen mit ORBX, wo CEO Anna im hauseigenen Forum, die weitere Ausrichtung präsentiert hat. Man sei sehr gespannt auf das, was im August released werde, bisher sei man aber “sehr beeindruckt”. Zukünftig will man den eigenen Content, sowohl über die eigene OrbxDirect Software, als auch den im MSFS integrierten Marketplace anbieten. Auch für den Prepar3D, X-Plane und wenn möglich den AeroflyFS will man weiter entwickeln.

Weiter geht es mit dem ORBX Partner Gaya Simulations. Auch bei Gaya gab man bekannt für den neuen Simulator entwickeln zu wollen. Ferner wurden die Projekte Berlin-Tegel und Florenz, sogar aufgrund der im MSFS enthaltenen 3D-Darstellung der Städte ausgewählt. Alle bestehenden Produkte werden nativ für den MSFS neu entwickelt und nicht einfach portiert. Man sieht sich in Zukunft weiter als “Multi-Plattform-Entwickler”, mit einem über 40 Mitarbeiter großen Team, welches somit auch weiter für P3D und X-Plane entwickeln möchte.

Nummer Drei im Bunde der Ankündigungen ist MK-Studios. Das polnische Entwicklerstudio schreibt dabei aber ähnlich wie UK2000, dass es einige Zeit brauchen werde, da man noch auf das vollstände SDK warte. Die Roadmap bleibt unverändert, mit Rom Fiumicino und Helsinki, welche aktuell für den Prepar3D entwickelt werden. Auch für Teneriffa Vol. 1 und Vol. 2 soll es zeitnah Updates geben.

Weitere Ankündigen von Developern, werden wir bei Gelegenheit hier ergänzen.