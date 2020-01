Release für Mittwoch geplant: PMDG NGXu -600/-700 und OC 2.0

Bild: Textures by Tavers

Robert S. Randazzo hat heute morgen einen Update-Post, zu den kommenden -600/-700 Vatianten der PMDG 737 NGXu und dem kompletten Release des Operations Center 2.0 verfasst.

Demnach wird es am Mittwoch gleichzeitig ein Update der NGXu Basisversion geben und den Release der neuen, kleineren Varianten der Boeing 737. Parallel dazu, wird es am Mittwoch noch ein weiteres Update geben. In Vorbereitung auf PMDG Global Flight Operations, wird auch das Operations Center auf die Version 2.0 für alle Kunden gebracht. Käufer der PMDG NGXu besitzen dies bereits, nun erscheint es auch für Kunden die ausschließlich z.B. die 777 und 747 besitzen.

Wer das volle Statement von Randazzo lesen möchte, findet es im PMDG Forum.