RED BULL ‘BULLSEYE LANDING’ CHALLENGE für MSFS von Red Bull & Microsoft

Red Bull hat eine neue Herausforderung für Flugsimulator-Enthusiasten ins Leben gerufen: die “Bullseye Landing Challenge”. Diese Herausforderung ist Teil des Microsoft Flight Simulator (MSFS) und erfordert von den Teilnehmern, dass sie ein Flugzeug auf einem sehr kleinen Landeplatz landen. Der Landeplatz ist ein rotes Ziel, das auf einer Plattform in der Luft schwebt.

Wie funktioniert die Herausforderung?

Die Herausforderung besteht aus drei Schwierigkeitsstufen: einfach, mittel und schwer. Jede Stufe hat einen anderen Landeplatz und unterschiedliche Wetterbedingungen. Die Teilnehmer müssen das Flugzeug manuell landen und dürfen keine Hilfsmittel wie Autopilot oder Instrumentenlandesystem (ILS) verwenden.Die Herausforderung ist Teil eines Wettbewerbs, bei dem die Teilnehmer ihre Ergebnisse auf der Website von Red Bull einreichen können. Die besten Ergebnisse werden auf der Website veröffentlicht und die Gewinner erhalten Preise.

Das Flugzeug

Das Red Bull CubCrafters Flugzeug ist eine speziell modifizierte Version der Carbon Cub, die von CubCrafters in Zusammenarbeit mit Red Bull und dem Extremsportveranstalter XDubai gebaut wurde. Das Flugzeug wurde im Rahmen des Bulls Eye Landing Events eingesetzt, bei dem der Red Bull Air Race Pilot und Carbon Cub Besitzer Luke Czepiela das Flugzeug auf einer speziell entwickelten Plattform in der Luft landete. Das Flugzeug ist für kurze Starts und Landungen (STOL) ausgelegt und kann auf sehr kleinen und anspruchsvollen Flächen landen, wie z.B. auf einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Burj Al Arab Hotel in Dubai. Das Red Bull CubCrafters-Flugzeug ist ein Hochleistungsflugzeug, das sich ideal für Extremsportler und Luftfahrtenthusiasten eignet, die die Grenzen des Möglichen in der Luftfahrt ausloten wollen.

Wo kann man die Herausforderung spielen?

Die “Bullseye Landing Challenge” ist Teil des Microsoft Flight Simulator (MSFS) und kann im In-Game Markeplace von MSFS heruntergeladen werden. Die Herausforderung ist kostenlos und kann von jedem gespielt werden, der den MSFS besitzt.

Die “Bullseye Landing Challenge” ist eine großartige Möglichkeit für Flugsimulator-Enthusiasten, ihre Fähigkeiten zu testen und sich mit anderen Spielern zu messen. Die Herausforderung ist eine gute Möglichkeit, das manuelle Landen von Flugzeugen zu üben und die Fähigkeiten zu verbessern.