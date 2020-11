ProSim-AR werden die Ersten sein!

Homecockpit Builder schlägt das Herz jetzt sicher höher, denn ProSim-AR, der Hersteller von professionellen Simulator Cockpitlösungen, wird mit dem nächsten Update seiner A320 Serie auch kompatibel zum MSFS sein (Quelle: Forum).

Auch das Fly-by-Wire (FBW) funktioniert wohl bereits in offenbar akzeptabler Weise. Man arbeite noch an einigen Animationen und dann kann es losgehen. Es wird passend zum Start aber auch eine Liste der aktuellen Einschränkungen geben.

More details on the possibilities and limitations to follow soon, and also, please note our integration is subject to the constant changes MS make which in general help us but sometimes break stuff.