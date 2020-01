ORBX: OpenLC Afrika geht in die Beta

Noch vor kurzem hatte John Venema in einem Forumspost OpenLC Afrika fast schon in Frage gestellt. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Laut Ed Coreira sei das Produkt jetzt offiziell in der Beta-Phase. Außer Screenshots gibt es für die wartende Community aber nichts. Mit OpenLC Afrika würde Orbx endlich einen relativ unbedeckten Flecken Flusierde in neuem Glanz erscheinen lassen. Wann es soweit sein wird? Wir halten euch auf dem Laufenden.