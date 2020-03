ORBX mit zwei neuen Airports in der Pipeline

Der ORBX Chef-Entwickler, Ed Correia, hat in den letzten zwei Wochen das Team im Vereinigten Königreich besucht. Dabei war er sehr beeindruckt, wie schnell die beiden neusten Projekte voran kommen. Es sind zwar noch recht frühe Bilder aus Render-Programmen, aber zwei durchaus interessante Airports. In den Kommentaren wurden diese schon richtig erraten, es sind Palm Beach (KPBI) in Florida und San José (KSJC) in Kalifornien.

Bilder zu Palm Beach:

Bilder zu San José: