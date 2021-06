Orbx kündigt Landmarks Cape Town an

Orbx hat über sein Forum die nächste Landmarks Destination angekündigt. Dieses Mal geht es in die älteste Stadt Südafrikas nach Kapstadt.

Erste Details sowie Vorschaubilder zu der fast 4 Millionen Einwohner fassenden Metropolregion, die viel an Kultur und Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, machen Lust die große weite Welt im Microsoft Flight Simulator weiter zu entdecken. Darunter auch das berüchtigte Gefängnis auf Robben Island, in welchem Nelson Mandela fast zwei Jahrzehnte als Häftling verbrachte.

Cape Town Int’l (ICAO: FACT) liegt 10 Meilen südöstlich der Stadt, aber es gibt auch mehrere kleinere Flugplätze in der Umgebung, wie Ysterplaat AFB, Stellenbosch Aerodrome, Morning Star Airfield und zwei kurze Landebahnen auf Robben Island, um die Region mit einem GA-Flugzeug zu erkunden. Für Hubschrauberpiloten gibt Orbx zudem eine Reihe von gehärteten Hubschrauberlandeplätzen in der Stadt sowie auf Schiffen im Hafen an.

Key Features