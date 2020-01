omega tau: Team Heatblur im Podcast

Viele von euch kennen sicher den Wissenschaftspodcast omega tau. Seit über 10 Jahren sammelt das Team um Markus Völter interessante Themen aus Technik, Wissenschaft und Luftfahrt. Ein detailierter Mitflug im A380 nach Hong Kong ist dabei genauso zu finden wie ein Bericht über den Militärhubschrauber NH90. In regelmäßigen Abständen widmet sich Völter in englischen Episoden einem internationalen Publikum. In einer neuen Folge hat sich der Stuttgarter jetzt auf die Grumman F-14 Tomcat gestürzt. Dabei hat Völter nicht nur ehemalige Tomcat-Piloten vors Mikro geholt, sondern auch das Entwicklerteam von Heatblur, das die F-14 Tomcat als Aircraft-Modul in den Digital Combat Simulator gebracht hat.

Welche Arbeit hinter einem Aircraft-Addon steckt, wie wichtig das Feedback von Piloten ist und warum die Engines ein wichtiger Aspekt der Tomcat sind, erfahrt in Folge 333 von omega tau, kostenlos auf der Podcast-Website, oder bei iTunes und Spotify.

The F-14 Tomcat is one of the most iconic fighters, certainly among its generation. In this episode we talk with Nick Pirnia about the aircraft’s development and history as well as about flying it with former pilot Okie Nance. The aircraft is also available in the DCS flight simulator and the third part of this episode is a conversation with the development team from Heatblur about how to implement the F-14 in DCS; if you haven’t yet, check out some of their videos, this thing looks unbelievably realistic!