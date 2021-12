News zu VOLANTA

ORBX arbeitet seit der Veröffentlichung im August weiter fleißig an VOLANTA, denn VOLANTA soll, so ORBX in einem Forumsbeitrag, der innovativste Flight Tracker in der Branche bleiben. Beim vergangenen VATSIM-Events Cross the Pond wurde ein neuer Benutzerrecord von 1.704 gleichzeitigen Verbindungen verzeichnet werden. Also steht jetzt Version 1.2 vor der Tür und das soll drin sein:

Activities Update

Es kommen weitere Challenges hinzu, die dann „Activities“ heißen werden. Es soll ein Hub für Volanta Aktivitäten werden, die man nachfliegen kann. Aerocaches werden wie auch „Real time schedules“ sind geplant.

Real-World Schedules

Eine der von unserer Community seit dem Start am häufigsten gewünschten Funktionen ist die Möglichkeit, reale Flüge und Rufzeichen leicht zu finden. In Volanta v1.2 werden globale Flugplandaten für Volanta Premium-Abonnenten integriert sein. Die Daten basieren auf einem realen Luftfahrt-Feed, was bedeutet, dass die Flugpläne je nach Verkehrsaufkommen wöchentlich aktualisiert werden können.

Aerocaches

Mit der Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator hat ORBX einen massiven Anstieg der Nutzer erlebt, die visuell fliegen und neue Orte erkunden. Aerocaches sind eine globale Schatzsuche. Du erhältst einen Hinweis und das allgemeine Gebiet, in dem du suchen musst. Entdecke das schwebende Volanta-Symbol und fliege hindurch, um den Aerocache zu finden.

Scenery Map

Eine weitere von der Community stark nachgefragte Funktion war eine integrierte Szeneriekarte. In Volanta v1.2 können Sie unterstützte Simulatoren (MSFS, P3D, XP) scannen und Ihre installierte Szenerie auf der Volanta-Karte anzeigen. Dies lässt sich hervorragend mit der neuen Premium-Funktion „Flugpläne“ kombinieren, die dann zeigt, von welchem Flughafen man am besten startet