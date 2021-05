Neues von NL2000 – Update von Teuge angekündigt

Das NL2000-Team war in den letzten Monaten damit beschäftigt, den Flugplatz Teuge (ICAO: EHTE) auf den Stand von 2021 zu bringen. Der Flugplatz mit seiner 1199 x 27m Asphaltpiste befindet sich 3 Kilometer nordöstlich von Apeldoorn in den Niederlanden. Das neue Release wird für P3Dv4 und v5 kompatibel sein und einen ersten Eindruck gibt es in diesem Video:

NL2000 bietet eine Fotoszenerie von den Niederlanden und viele Flugplätze als Freeware an. Die einzelnen Pakete können über einen Installer in den Simulator eingebunden werden. Aktuell ist die Version 5.04 der Basisszenerie. Herunterladen könnt Ihr alles hier.