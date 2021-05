Inselhüpfer im Anflug: BN-2 Islander von Blackbox Simulation

Ob in der Karibik, den Orkneys oder in Ostfriesland – wenn eine Maschine Inseln untereinander oder mit dem Festland verbindet, dann sicher die Britten-Norman BN-2 Islander. Der Name ist eben Programm bei diesem Schulterdecker, der seit den 1960er Jahren sein Talent in Schlechtwetter, STOL-Situationen und Kurzstrecke beweist.

Nachdem sie im September das Flugzeug bereits zu Prepar3d gebracht haben, stehen BlackBox Simulation nun kurz vor dem Release der BN-2 für Microsofts Sim. Die Entwickler sprechen von wenigen Tagen bis zur Veröffentlichung und letzten kleinen Schliffen, die die Tester noch zu erledigen hätten. Dazu posten sie neue Screenshots im MSFS-Forum. Es wird das zweite Flugzeug-Addon der Entwickler nach der Cessna L19 Bird Dog, die im Store des Studios zu erhalten ist.

Details zu Preis und Umfang der Features wurden noch nicht genannt. Als grobe Orientierung daher hier die Eigenschaften der PREPAR3D-VERSION (!) – was davon auch im MSFS landet, werden wohl die Release-Infos verraten.