Neues Rückwärts-Schleppfeature in GSX Pro ermöglicht realistischere Pushback-Prozeduren

Mit diesem Video stellt der Entwickler FSDreamteam das neuest Feature ihres GSX Tools:

Die neue Funktion “Reverse Push Back” erlaubt es Nutzern, effizientere und realistischere Pushback-Prozeduren auch in knapp bemessenen Parkpositionen durchzuführen.

Bisher konnten komplizierte Pushback-Routen in engen Bereichen oft nicht optimal gelöst werden. Mit der neuen Pull-Funktion kann das Schlepperfahrzeug nun auch rückwärts ziehen. Dadurch lässt sich das Flugzeug präziser positionieren.

Ein Beispiel am Flughafen Chicago O’Hare zeigt die Vorteile: Durch geschickte Platzierung von Wegpunkten, an denen das Schleppfahrzeug die Richtung ändert, wurde das Flugzeug nun mit einem kürzeren Manöver exakt an die gewünschte Position außerhalb des Gates gezogen.

Die Pushback-Editor im GSX Pro wurde überarbeitet und erkennt jetzt automatisch, wann das Schleppfahrzeug die Fahrtrichtung ändern muss. Rückwärtsfahr-Abschnitte werden optisch hervorgehoben. So können auch komplexe Prozeduren einfach und intuitiv erstellt werden.

Laut FSDreamTeam gibt es jetzt praktisch keine Grenze mehr für die Anzahl speicherbarer Pushback-Slots pro Gate. Man sei gespannt, was die Community an detaillierten Pushback-Plänen erstellen werde. Das kostenlose Update steht für alle GSX-Versionen zum Download bereit. Dies könnte realistischere Bodenabfertigungen im Flugsimulator ermöglichen.