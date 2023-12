PMDG zeigt mehr Previews der Triple-Seven

Mini-Überraschung zu Weihnachten: PMDG hat ein neues Entwicklungs-Update mit weiteren Informationen über die kommende Boeing 777 für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, zusammen mit vier neuen Screenshots, die das Außenmodell zeigen.

Robert Randazzo, Chef des bekannten Addon-Entwicklers, hebt besonders die Modellierungsarbeit an der Triple Seven hervor, mit akkuraten Farbverzerrungen je nach Betrachtungswinkel, sichtbaren und detaillierten Nieten und Oberflächenunregelmäßigkeiten an den Verbindungen der Flugzeugnase und der vorderen Fahrwerksklappen. Oberflächen aus Kohlefaser bzw. Aluminium sollen sich sichtbar unterscheiden.

Er berichtet weiter, dass das Addon fast den gleichen Leistungsumfang wie die 737-Produktreihe haben wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es zwar angeblich Verbesserungen des 3D-Modells geben wird, aber auch kein absolut realitätstiefes Systemmodell. Immerhin: Die Fly-by-Wire-Steuerung soll genau dargestellt werden. Auch Systemausfälle sollen möglich sein.

Das Flugzeug befindet sich noch im Betatest. In der ersten Testphase gab es bisher mehr als 200 Bugreports, von denen laut Randazzo die Hälfte bereits behoben wurde. PMDG sei “mit dem Tempo und der Tiefe der bisherigen Tests zufrieden.” Weitere Previews sollen in den kommenden Tagen und Wochen mit der Community geteilt werden.

Infos zum Preis oder gar einem Veröffentlichungsdatum gibt es (fast schon) branchenüblich weiterhin keine.