(Neue) Pushback-App für MSFS: Toolbar Pushback Pro

Aerosoft hat mit der “Toolbar Pushback Pro” eine neue App für den Microsoft Flight Simulator auf den Markt gebracht, die das Ein- und Ausparken von Flugzeugen deutlich vereinfachen soll.

Die Toolbar Pushback Pro ist die Weiterentwicklung der beliebten Freeware “Toolbar Pushback“. Sie wurde von Grund auf neu programmiert, um zukunftssicher zu sein und einfacher weitere Entwicklungen zu ermöglichen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass neben dem klassischen Rückwärts-Pushback jetzt auch Vorwärts-Schleppen (Towing) unterstützt wird.

Dadurch können Flugzeuge jetzt nicht nur aus der Parkposition hinausgeschoben, sondern auch in Hangars hereingezogen oder von Position zu Position geschleppt werden. Dies eröffnet dem Nutzer viel mehr Möglichkeiten bei der Vor- und Nachbereitung von Flügen.

Die Bedienung wurde insgesamt optimiert und beschleunigt, um auch bei Zeitdruck auf Flugplätzen, z.B. bei Online-Flügen auf VATSIM, flüssig arbeiten zu können. Ein verbessertes Pre-Plan-System erlaubt das genaue Vorbereiten von Pushback-Manövern.

Für mehr Realismus wurden die Sounds über das Audio-System Wwise implementiert. Abhängig von Spracheinstellung und Flughafen ändern sich jetzt die Dialekte der Sprecher. Auch die grafische Darstellung wurde aufgewertet.

Ein großer Vorteil der Pro-Version sind die permanenten Updates und Support durch Aerosoft. Kleinere Bugs können so schnell behoben werden. In Zukunft sind auch neue 3D-Objekte und eine Anbindung an Virtual Destinations Ground Services VDGS geplant.

Die Toolbar Pushback Pro bietet gegenüber der Freeware-Version einige zusätzliche Funktionen:

Unterstützung für Xbox-Controller und VR-Hardware : Die Bedienung kann auch per Xbox-Controller oder in VR erfolgen.

: Die Bedienung kann auch per Xbox-Controller oder in VR erfolgen. Mehr Realismus durch verbesserte Audio-Wiedergabe: Die Sounds wurden über das Advanced Audio System Wwise implementiert.

Lokalisierte Sprecherstimmen: Abhängig von Spracheinstellung und Flughafen ändern sich die Dialekte der sprechenden Crew-Mitglieder.

Visuelle Feedback: Es werden Animationen und Hinweise am Bildschirm eingeblendet, um das Pushback- bzw. Towing-Manöver zu verfolgen.

Mehrere Menüsprachen: Neben Englisch sind weitere Sprachen wie Deutsch und Französisch möglich.

Unterstützung für Add-ons: Die Kompatibilität mit Drittanbieter-Flugzeugen ist verbessert.

Schnellere Abläufe: Die Bedienung wurde beschleunigt, um auch unter Zeitdruck effizient zu arbeiten.

Erweiterte Planungsfunktion: Mit dem Pre-Plan-System können Manöver genau vorbereitet werden.

Langfristiger Support: Durch kontinuierliche Updates bleibt die App zukunftssicher.

Integration geplanter Features: Z.B. Unterstützung für Seaplanes oder Virtual Destinations Ground Services.

Mit einem Preis von 9,95 Euro ist die Toolbar Pushback Pro eine preisgünstige Möglichkeit, die Bodenabläufe im Microsoft Flight Simulator realistischer zu gestalten.