Oujda-Angads GMFO

GMFO – MSFS ist eine detaillierte Flughafenszenerie für den Flughafen Oujda-Angads (IATA: OUD, ICAO: GMFO), der sich in der Nähe von Oujda in der Region Oriental in Marokko befindet, etwa 12 km nördlich der Stadt nahe der algerischen Grenze.

Diese Szenerie wurde von dem Entwickler ISMABERK erstellt. Hier sind die wichtigsten Merkmale:

Detaillierte Modellierung des Flughafens GMFO und seiner unmittelbaren Umgebung

Hochauflösende Texturen für eine realistische Darstellung

Nachtbeleuchtung und dynamische Effekte

Benutzerdefinierte 3D-Modelle für die Flughafengebäude

Bodenmarkierungen und Beschilderung entsprechen der Realität

Optimiert für gute Performance

Die Szenerie wird zum Preis von 23,80€ verkauft. Sie wird über den simInstaller von simMarket geliefert.