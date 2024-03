Rezension: JustSim – Nice Côte d’Azur Airport NG Series für MSFS

Rezension von: Rick Desjardins

Der Flughafen von Nizza Côte d’Azur, ICAO: LFMN ist ein internationaler Flughafen in der Nähe der Stadt Nizza im Departement Alpes-Maritimes im Südwesten Frankreichs an der Mittelmeerküste. Er ist der drittgrößte Flughafen Frankreichs und dient als Drehkreuz für Air France und als Betriebsbasis für EasyJet. Im Jahr 2023 wurden knapp über 14 Millionen Passagiere abgefertigt. Aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu Monaco dient es auch als Flughafen dieses Stadtstaates. Der Flughafen verfügt über drei Terminals; Terminal 1 ist hauptsächlich für inländische Passagiere bestimmt, während das neuere und größere Terminal 2 alle anderen Ziele abdeckt und das kleine Business Aviation Terminal neben Terminal 2 liegt.

Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen; 04L/22R @8.432 Fuß und 04R/22L @9.711 Fuß

Installation

Die Installation war mit der simMarket-App sehr einfach. Ich habe die Szenerie-Zip-Datei auf meinen PC heruntergeladen und umgehend entpackt. Sobald das erledigt war, habe ich es einfach an den Ort meiner Wahl verschoben. Ich verwende MSFS Addon Linker, daher lege ich ihn in meinen Community-Ordner mit benutzerdefiniertem Speicherort.

Visuals

Insgesamt war ich beeindruckt von dem, was sie in dieser Hinsicht getan haben. Der Detaillierungsgrad, die Detailgenauigkeit und die Gesamtergebnisse waren erstaunlich.

Bodentextur

Detailliert und realistisch sind zwei Worte, die mir sofort in den Sinn kamen, als ich mir die diesbezügliche Arbeit genauer ansah. Im gesamten von dieser Landschaft abgedeckten Gebiet war ich von der Qualität sehr beeindruckt. Egal wohin ich schaute, ich war äußerst zufrieden mit dem, was ich sah. Sehr oft verwenden Entwickler weniger detaillierte Bodentexturen auf der Ankunftsseite eines Flughafens, aber das war hier nicht der Fall, diese Texturen waren genauso gut. Wenn Sie also zu den Simmern gehören, die gerne alle Teile des Landschaftsgebiets erkunden, lassen Sie sich beeindrucken.

Wunderschön gerenderte harte Oberflächen

Detail des Bodenoberflächen-Entwässerungsgitters

Erhöhte Rasenflächen

Strukturen und Objekte

Ich war ebenso überwältigt von dem, was ich in Bezug auf die Strukturen sah. Der Flughafen verfügt über zwei große Passagierterminals, ein Geschäftsterminal, ein Fracht-/Frachtterminal, einen ATS/Met/Kontrollturmkomplex, einen Treibstofflagerbereich, eine Feuerwache und mehrere kleine Hangars. Auf der Ankunftsseite gibt es einige große Parkhäuser auf mehreren Ebenen. Insgesamt ist die Designvielfalt ein interessanter Flughafen zum Erkunden. Bei näherer Betrachtung der verschiedenen Strukturen wurde schnell klar, dass dieser Entwickler große Anstrengungen unternommen hat, um jede einzelne davon so realistisch wie möglich zu gestalten. Die handgefertigten Gebäude weisen viele diskrete Details auf; dreidimensionale Wände, Fenster, Türen und Dächer. Von oben bis unten schien nichts übersehen zu werden.

Terminal 1

Details zur Vorfeldseite des Terminals 1

Ankunft am Terminal 1

Terminal 2

Zentraler Knotenpunkt Terminal 2

Kraftstofflagereinrichtungen

Fracht- und Frachtterminal

Tower ATS Met Gebäudekomplex

Einzigartig aussehender Hangar

Details zu einem großen mehrstöckigen Parkkomplex

Beispiel für Dachdetails

Erstaunlich viele Dach- und Wanddetails

Mehr Jetway-Details

Atmosphäre bei der Ankunft

Draufsicht auf Passagierterminals

Die Modellierung der Innenräume von Gebäuden ist ein Feature, die viele Entwickler mittlerweile nutzen, und dieser Flughafen bildet da keine Ausnahme. Hier haben sie die Innenräume von Terminal 2, des Parkhauses, der Feuerwache und dem Kontrollturm modelliert. Der Detaillierungsgrad ist gelinde gesagt erstaunlich. Wie beim Äußeren haben sie die Messlatte für Qualität eindeutig sehr hoch gelegt und wurden nicht enttäuscht. Als ich die Innenbereiche, insbesondere Terminal 2, erkundete, hatte ich das Gefühl, persönlich dort zu sein. Ich bin mir sicher, dass viele denken werden, dass der Aufwand, der in diesen Teil der Szene gesteckt wurde, eine Verschwendung von Ressourcen und eine potenzielle Belastung für Ihren Computer darstellt. Lassen Sie mich sagen, dass die Leistung nie beeinträchtigt wurde. Auch wenn ich diese Innenräume möglicherweise nur in sehr begrenztem Umfang erkunde, ist es interessant zu sehen, wie sie aussehen, und es kann sicherlich dabei helfen, die Qualität der Arbeit der Entwickler zu demonstrieren.

Check-in-Schalter im Terminal 2

Terminal 2 Innenraum

Garage der Feuerwache

Blick vom Kontrollturm

Natürlich wäre keine Flughafen-Szenerie vollständig, ohne all die Gegenstände einzubeziehen, die für den täglichen Betrieb erforderlich sind, oder alle Gegenstände, die benötigt werden, um das Gefühl zu vermitteln, dass es sich hier um einen hektischen und pulsierenden Bereich handelt, in dem so viel los ist. Wie auch bei den anderen visuellen Aspekten erfüllten sie alle Kriterien und noch mehr, darunter alles, was man sich auf einem großen Verkehrsflughafen vorstellen kann.

Willkommen am Flughafen Nizza Côte d’Azur

Die liebe Fracht

Tankstelle

Vom Cockpit aus gibt es viel zu sehen

Belebter Parkplatz

Wartet darauf, verwendet zu werden

Vorfeldgerät

Warten auf das nächste Flugzeug

Etwas, das sie getan haben, was ich zumindest in diesem Ausmaß nicht gesehen habe, ist die Platzierung statischer Personen im gesamten Flughafen, die scheinbar an den für diesen Standort angemessenen Aktivitäten teilnehmen. Die meisten Entwickler fügen statische Personen in die Innenräume des Passagierterminals und der Kontrolltürme ein, wenn diese Bereiche modelliert werden. Dies ist jedoch normalerweise der Umfang. Hier haben sie einen zusätzlichen Schritt unternommen, der meiner Meinung nach einen großen Einfluss auf den Gesamtrealismus hat. Dies mag auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, ist aber eine subtile optische Aufwertung, die dazu beiträgt, den gesamten Flughafen zum Leben zu erwecken, und das alles ohne spürbare Auswirkungen auf die Leistung.

Menschen auf Treppen

Terminal 2 Straßenseite

Flughafenpersonal

Mitarbeiter des Frachtterminals

Animationen

Der Flughafen verfügt über animierte Busse, Feuerwehrautos und Tankwagen, die auf einigen Zufahrtsstraßen des Flughafens unterwegs sind.

Der Flughafen verfügt außerdem über eine Straßenbahn, die Passagiere zwischen den beiden Terminals hin- und herbewegt und die mit zwei Zügen modelliert wurde, die sich entlang des speziellen Gleissystems bewegen.

Nachts

Der nächtliche Aspekt der Landschaft ist ebenso gut gelungen. Die Intensität und die Abdeckungsbereiche der verschiedenen Beleuchtungsarten sorgten durchweg für ein realistisches Erlebnis.

Nachtbeleuchtung im Terminal 2

Nachtbeleuchtung im Terminal 1

Blick auf das Terminal vom Cockpit

Terminalinnenraum bei Nacht

Anflüge

Die dem Piloten zur Verfügung stehenden Anflüge variieren je nach gewählter Landebahn. Für die Landebahnen 04L und 04R haben Sie die Möglichkeit, Präzisionsanflüge zu nutzen. Nach meiner Erfahrung mit der Landschaft haben sie den Karten entsprochen. Für die Landebahnen 22L und 22R stehen nur Nichtpräzisionsanflüge zur Verfügung.

Im Final zur Landebahn 04L

Fazit

Meiner Meinung nach, basierend auf den verschiedenen MSFS-Flughäfen, die ich erlebt habe, muss dies eines der besten kostenpflichtigen Flughafenlandschaftsprodukte sein, die derzeit für MSFS verfügbar sind. Ich konnte aus meiner Erfahrung mit diesem Produkt nichts Negatives feststellen. Hervorragend gerenderter Flughafen mit toller Leistung!

Ich bin gespannt darauf, zu sehen, welcher Flughafen von seinem Upgrade der nächsten Generation profitieren wird, da ich keinen Zweifel daran habe, dass es jeden Cent wert sein wird.