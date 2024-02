Auf ihren neuen Discord Server haben MK Studios ein paar Bilder ihrer zurzeit in Entwicklung befindlichen Barcelona LEBL MSFS Szenerie Projektes. Es ist natürlich nicht so das es an LEBL Szenerien für den MSFS mangeln würde, LatinVFR und JustSim haben ihre bereits vor Jahren vorgelegt, nun also folgt MK Studios.

Des Weiteren gibt es einen ungefähren Releaseplan für Updates:

Keflavik: Mai 2024

Lissabon: Sommer 2024

Helsinki: noch in 2024

Rom: noch in 2024