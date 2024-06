Microsoft Flight Simulator 2024 – Xbox Games Showcase 2024, Release am 19 November

Der Microsoft Flight Simulator 2024 wurde offiziell bei der Xbox Games Showcase 2024 angekündigt!

Genießt atemberaubende Grafiken, realistische Flugphysik und eine Vielzahl neuer Features, die dieses Spiel zum ultimativen Flugerlebnis machen. Weitere Details zur Veröffentlichung und den neuen Inhalten werden in den kommenden Monaten erwartet.

Schaut euch den Trailer genau an und postet, was ihr so entdeckt in den Kommentaren!