Milano Malpensa LIMC landet endlich im MSFS

Noch letzte Woche hat mich Onair (mein Lieblingsmissionstool) nach Malpensa geschickt… und ich habe eine entsprechende Szenerie gesucht. Das Einzige, was zu finden war, war eine ältere auf FS.to, ziemlich unspektakulärer. Nun aus dem Nichts kommt da jetzt BMA MILANO MALPENSA LIMC V1.0 MSFS von Barelli MSFS Addon daher!

Diese detaillierte Nachbildung des internationalen Flughafens Milano Malpensa (LIMC / MXP) bringt den Charme und die Komplexität dieses bedeutenden italienischen Luftverkehrsknotenpunkts in Ihre Simulation.

Der Flughafen Milano Malpensa ist einer der wichtigsten internationalen Flughäfen Italiens und der Hauptflughafen Mailands. Er liegt in den Gemeinden Somma Lombardo, Ferno und Lonate Pozzolo in der Provinz Varese. Der Flughafen wird von der Società Esercizi Aeroportuali (SEA) betrieben und ist nach dem Flughafen Rom-Fiumicino der zweitgrößte Flughafen Italiens in Bezug auf Passagieraufkommen. Im Jahr 2022 wurden hier 21,3 Millionen Passagiere und 721.254 Tonnen Fracht abgefertigt.

Terminals: Der Flughafen verfügt über zwei Terminals. Terminal 1 wird von Linien-, Charter- und Billigflügen genutzt, außer EasyJet, die ausschließlich Terminal 2 nutzt.

Start- und Landebahnen: Zwei parallele Start- und Landebahnen, jeweils 3.920 Meter lang und 60 Meter breit, ausgestattet mit ILS und PAPI-Systemen.

CargoCity: Terminal 3 ist speziell für Frachtflüge ausgelegt und ist der größte Frachtflughafen Italiens.

All das wird in der neuen Szenerie dargestellt, zu bekommen für EUR 19,46 bei simMarket.