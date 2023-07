Mathijs Kok verlässt Aerosoft

Als Antwort auf die Frage im Aerosoft Aircraft – A330 Preview Forum, ob Gerüchte stimmen würden das er Aerosoft verlässt antwortete Mathijs Kok mit klaren Worten:

“Diese Gerüchte sind richtig.

Nach mehr als 20 Jahren hatte ich das Gefühl, dass Aerosoft und ich uns auseinandergelebt haben und dass es an der Zeit war, zu gehen. So etwas kann passieren. Ich war ein wenig überrascht, dass es, obwohl ich alt wie Methusalem bin, immer noch Unternehmen und Menschen gibt, die an meinem Fachwissen und meiner Erfahrung interessiert sind. Ich werde eine neue Karriere beginnen, und darauf freue ich mich schon sehr. Wir werden uns wiedersehen.”

Vor über 20 Jahren kam Mathijs Kok, damals von einer Firma namens Lago in Como, Italien, wo er lebte, zu Aerosoft. Wenn es jemanden gibt, der die Computer Flug Simulation seit dem Anfang in den 80ern begleitet, erlebt und geformt hat, dann er.

Wir sind gespannt wo es Mathijs jetzt hinzieht!.