Manfred Jahns C-47: Mit Aeroworx jetzt auch in X-Plane

Die fantastische Freeware-Umsetzung der DC-3 bzw. C-47 Dakota für X-Plane von Manfred Jahn und Jan Visser hat ein Update bekommen. Mit dem offiziellen Placet der Entwickler und Zugang zu einer echten C-47 der South African Airways Museum Society, hatten Johan van Wyk und Fred Stegmann von Aeroworx das Addon für X-Plane weiterentwickelt. Ab sofort steht das Update des Rosinenbombers zum Download bereit. Natürlich bringt die Freeware auch im X-Plane die gleiche Immersion, wie es ihr P3D-Pendant tut:

This aircraft features a fully 3D vintage virtual cockpit, with dozens of mouse click-able animations. The Sperry is the primary autopilot, but for the more “modern” guys, a G530 is available as a pop-up. This is a public beta version, PLEASE read the “Release Notes” attached to the download. Version 3.0: A lot of issues corrected, cosmetic changes, performance improvements, auto lean/rich mixture, four tanks fitted and fuel selectors now operate as it should.