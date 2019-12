LET L-410 – P3D Update inkl. PBR

Ulrich Esser und Thomas Roehl, letzter ist u.a. Mitentwickler der “Freeware- Perle” Cessna 206 Soloy Mark 1 & 2, haben ihr Let L-410 Turbolet Paket nun für den P3DV4.4 veröffentlicht, inkl. PBR Texturen. Enthalten sind die NG, UVP und UVPT Version. Die NG Version zeichnet sich hauptsächlich durch neue Avionik und einer höheren Treibstoffkapazität aus. Die UVP Versionen besitzen STOL Eigenschaften (UVP = STOL). Die aus tschechischer Produktion stammende Let L-410 ist ein leichtes zweimotoriges Kurzstrecken-Transportflugzeug. Mit über 1200 gebauten Maschinen ist es weltweit im Einsatz. Die vier Pakete umfassende Let L-410 kann im Flusiboard, nach kostenloser Registrierung, heruntergeladen werden.