Leonardo veröffentlicht weitere Maddog EFB Bilder

Das Leonardo an einem EFB für die Maddog arbeitet ist den meisten sicherlich bekannt und ein Bild dazu gab es glaube ich auch schon. Gestern hat Stefano dann ab etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht und weitere Bilder sowie ein Video auf Facebook veröffentlicht. Auf diesen ist bislang nur die Navigraph Implementierung zu sehen. Doch im Video ist ein kleiner Ausschnitt zu erkennen der auf eine App- artige Struktur den EFB schließen lässt, was wiederum den Weg für andere “Anwendungen” ebnen könnte. Zu denken ist hierbei eventuell an eine Performanceberechnung o.ä. – dies ist natürlich Spekulation. Wir sind gespannt was Leonardo am Ende draus macht.