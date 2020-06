Wie es bei PMDG weitergeht.

Robert Randazzo hat im PMDG-Forum in einem kurzen Statement erklärt, wie de Entwicklung bei PMDG in Bezug auf den P3D5 – aber auch den neuen FS2020 – weitergehen wird. Die 737 NGXu soll dabei zuerst im P3D5 landen.

Bei der 737 NGXu ist es der zweite Hotfix für den P3D5, der Randazzos Team gerade zu schaffen macht. So müsse man das Dynamic Lighting nochmals grundlegend anpassen, da es sich seit dem ersten P3D5-HF geändert hat, erklärt Randazzo in seinem Post. Sobald diese Arbeit beendet sei, wird die die 737 im P3D5 an den Start gehen – eingespielt durch eine neue Version des Operation Centers, das laut PMDG-Chef ebenfalls ein Update erfahren wird. Dann wird bei PMDG der Fokus wieder auf der 777 liegen, die ein PBR-Update bekommt und ebenfalls im P3D5 nutzbar sein soll. Allerdings erstmal ohne EFB und ohn 777-200ER. Diesen Extras widme man sich später. Und um das Portfolio voll zu machen: Auch die DC-6 werde nach einem PBR-Update im neuen Lockheed-Sim fliegbar sein. Das gesamt Statement findet ihr hier.