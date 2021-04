Key West und Méribel – zwei neue Destinationen von ORBX

ORBX hat zwei neue Flughäfen im Angebot, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite Key West (USA), internationaler Airport mit jährlich an die 90.000 Flugbewegungen, gelegen am südlichen Zipfel Floridas, gesäumt von subtropischen Stränden. Auf der anderen Seite der kleine Flugplatz von Méribel mit gekrümmter Piste, hoch oben in den französischen Alpen in einem Skigebiet. Die beiden Destinationen trennen gut 1750 Höhenmeter – und beide wurden nun für den MSFS umgesetzt.

Die unterschiedlichen Besonderheiten finden sich auch in der Scenery wieder. Während Key West mit einem optisch beeindruckenden Approach entlang der Küste, individuellem Ground-Equipment und realistischer Nachtbeleuchtung aufwartet, bietet der Méribel Altiport Chalets, Lifte und Hotels der direkten Umgebung, die akkurate sloped Runway und einen kniffligen Anflug über den benachbarten Golfplatz.

Was beide eint, sind ihr Preis und die Verfügbarkeit: Sowohl Key West International als auch Méribel Altiport kosten aktuell knapp 6,50 € und sind direkt bei ORBX zu beziehen.