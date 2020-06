JustSims nächster Airport: Hannover (EDDV)

Andrei Bakanov hat auf Facebook seine nächste Szenerie angekündigt. Mit Hannover kommt jetzt eine weitere Szenerie aus Deutschland ins Portfolio von JustSim. Für P3D4, P3D5 und X-Plane soll die Szenerie erscheinen. Und das sogar bald. “The P3D version has been sent to the store for Assembly. I hope you like it. Have a nice weekend!”, schreibt der Entwickler auf Facebook. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald die Szenerie erschienen ist. Stay tuned!