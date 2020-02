iniBuilds kündigt A300-600R(F) für X-Plane an

iniBuilds, eigentlich bekannt für ihre P3D GSX und Dynamic Light Profile, haben heute ihr neustes Projekt angekündigt, einen Airbus A300-600R (F) für X-Plane 11. Dieser wird im Rahmen der “On the Line” Produktfamilie erscheinen, welche sich an der “Day-to-Day” Praxis von Piloten orientiert. Was das konkret bedeutet, lässt iniBuilds leider offen. Eine erste Version des Fliegers existiert bereits und wird in den kommenden Wochen getestet. Nach Angaben von iniBuilds wird man danach ein weiteres Development Update geben.