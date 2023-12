IndiaFoxtecho sucht Verstärkung für ihre Simulationsprojekte

Das Flugsimulationsstudio IndiaFoxtecho stellt mehrere Positionen ein, um ihre Teams für die aufwendigen Digital Combat Simulation (DCS) und Microsoft Flight Simulator (MSFS) Projekte zu verstärken. Gesucht werden Entwickler für C++-Komponenten, Sound-Designer und 3D-Modellierer.

Die Stellen sollten für erfahrene Fachkräfte in diesen Bereichen interessant sein. IndiaFoxtecho arbeitet an immer detaillierteren und umfangreicheren Flugsimulationen, was ein größeres Team erfordert. Englisch- oder Italienischkenntnisse sind Voraussetzung.

Bewerber mit fortgeschrittenen Fähigkeiten in C++, Sound-Design oder 3D-Modellierung in Programmen wie 3ds Max haben gute Chancen. Die Bezahlung erfolgt projektbezogen.

Für welche der Positionen man sich eignet, kann man IndiaFoxtecho direkt mit einem Lebenslauf und Motivationsschreiben vorstellen. Das Simulationsstudio sucht engagierte Experten, um seine anspruchsvollen Projekte weiter voranzutreiben.