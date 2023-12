Just Flight macht weiter: Neues von der Fokker 70 / 100

Es ist schon fast ein Jahr her, dass wir das letzte Mal von Just Flights Fokker 70/100 gehört haben (Januar 2023 um genau zu sein), aber Just Flight hat stets versichert, dass das Projekt keineswegs stagniert hat. Das Team hat fleißig an der F70/100 Professional gearbeitet und wesentliche Fortschritte in verschiedenen Aspekten des Produkts gemacht. Und jetzt, da die Avro Vulcan veröffentlicht wurde, rückt der Fokus offenbar weiter.

Nach Angaben von Just Flight lag ein Hauptaugenmerk auf der Verfeinerung der Innen- und Außenmodellierung und der Texturierung des Flugzeugs. Gleichzeitig wurden erhebliche Fortschritte bei der Systemcodierung erzielt, die für das realistische Fluggefühl im Simulator unerlässlich sei.

Im jüngsten Developement-Update zeigt Just Flight die verschiedenen Türkonfigurationen und die Kabine der Fokker 100. Das Flugzeug wird es in vier verschiedenen Varianten geben, jede mit einzigartigen Türkonfigurationen, darunter sowohl herunterklappbare mit integrierter Treppe als auch “seitschiebende” Passagiertüren. Ähnlich wie bei der Fokker28 Professional werden die Türen der F100 von der Kabine aus bedienbar sein. Alle Flugzeugkabinen verfügen über ein allgemeines, aber dennoch anpassbares Dekor. User werden die Möglichkeit haben, die Kabine mit Hilfe eines mitgelieferten Paintkits anzupassen.

Nachdem die Modellierung von Kabinen und Türen weitgehend abgeschlossen zu sein scheinen, liege laut Just Flight der Schwerpunkt nun auf der Verfeinerung dieser Elemente, einschließlich der Kabinenbeleuchtung. Wenn all dies geschehen ist, werde diese Arbeit auf die kürzere F70-Version übertragen.

Das Team von Just Flight wird demnächst wieder häufiger über das Projekt berichten. Dazu sei der Developement-Blog der Entwickler empfohlen. Ein Release des Addons wird derzeit für das erste Quartal 2024 angestrebt.