Gabentisch: Grosse PR Aktion, was hat das noch mit Flugsimulation zu tun?

Die Frage ist wohl berechtigt, der jetzt auf dem Marketplace erhältlichen Dune ‘Ornithopter’ wird die Massen (das seit Ihr) trotzdem begeistern, hauptsächlich, weil er kostenlos zu beziehen ist und in die Fantasiewelt des 1965 Science Fiction Klassikers von Frank Herbert führt.

Solche Millionenschwere PR Aktionen tun sicher dem wirtschaftlichen Aspekt des MSFS Franchise gut, nicht desto trotz verwässern sie den Flug Simulator zu einem Fantasie-Spielzeug.

Für die Fans gibt es auch einen kaufbaren Dune- Xbox Kontroller, ein Gewinnspiel um eine Dune-Xbox-Version und Erlebnisse in zwei echten Royal Atreides Ornithopter Gaming Simulators jeweils in London und in New York.

Zusammenfassung der Presse-Notiz von Microsoft:

“Xbox und Microsoft Flight Simulator kündigen eine kostenlose Erweiterung für das beliebte Spiel an, die sich um die Welt von Dune dreht. Der Film Dune: Teil 2 startet im Kino und die Erweiterung soll Spieler noch tiefer in diese faszinierende Zukunftswelt eintauchen lassen.

Spieler können mit dem Royal Atreides Ornithopter, einem fliegenden Gefährt aus dem Dune-Universum, die Wüstenplaneten Arrakis erkunden. Die Erweiterung enthält Tutorials und Herausforderungen rund ums Fliegen des Ornithopters.

Passend dazu bringt Xbox auch exklusive Hardware auf den Markt. Eine speziell gestaltete Xbox Series S in Dune-Optik mit einem Ornithopter-Ständer und einen federnden Xbox-Controller, der wie ein Ornithopter über Sanddünen zu schweben scheint. Beide Hardware-Artikel können von Fans gewonnen werden.

In London und New York können Besucher der Microsoft-Stores außerdem in fahrbaren Ornithopter-Simulatoren Platz nehmen und die Dune-Welt aus der Cockpit-Perspektive erleben. Damit holen Xbox und Microsoft Flight Simulator die fantasievolle Welt von Dune noch näher an Gamer heran. Sowohl die Erweiterung als auch die Hardware-Aktionen sollen Fans der Marke und des Franchise begeistern.”

Übrigens, die FS Welt hat schon ihren Spaß mit dem Ornithopter (wie spricht man das eigentlich aus?):