FSS E-Jets: Updates und ein Frachter

Vor etwa einer Woche hat die FlightSimStudio AG den Embraer 190/195 Frachter angekündigt, welcher nun erschienen ist. Dazu gibt es ein neues Update für alle E-Jets.

E190/195 Freighter

Zunächst einmal zum Frachter. Dieser ist für alle Besitzer der E170/175 und E190/195 Pakete gratis! Der Entwickler stellt eine Anleitung unter folgendem Link zur verfügung, falls der Frachter Download nicht direkt bei Aerosoft One / Contrail zur Verfügung steht. Für alle, die nicht beide Pakete besitzen können den Flieger (zum Preis von 24,94€) auch seperat kaufen. Dazu gibt die FSS bekannt, dass dieses Produkt auch das erste von den E-Jets im in-game Marktplatz und später auch auf der Xbox sein wird. Hierbei gibt es aber keine genaueren Angaben zum Releasezeitraum.

Update auf Version 0.9.29

Neben vielen Bugfixes und weiteren Verbesserungen, läuft nun das EICAS komplett in WASM, da die einheitliche Programmierung in WASM für die weitere Entwiclung, laut FSS, unbedingt nötig sei. Als nächstes soll die MCDU zu WASM konvertiert werden, was die Basis für das custom FMS darstellen wird.

Das nächste Update ist für 16. Juli angesetzt. Das komplette Changelog findet ihr hier.